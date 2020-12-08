Из-за коронавируса умер последний министр обороны СССР

"Причиной смерти Шапошникова стала коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.
Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени Грицевца, в 1969 году – Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
С 1959 года служил летчиком-истребителем. В 60-е дослужился до командира звена в Прикарпатском военном округе.
С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. В 1991 году ему также присвоили звание маршала авиации, напоминает интернет-издание "Взгляд".
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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