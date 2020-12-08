08.12.2020, 19:26

Из-за коронавируса умер последний министр обороны СССР


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Из-за коронавируса умер последний министр обороны СССР
Скриншот с iz.ru

Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников умер в возрасте 78 лет из-за коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Причиной смерти Шапошникова стала коронавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени Грицевца, в 1969 году – Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил летчиком-истребителем. В 60-е дослужился до командира звена в Прикарпатском военном округе.

С 23 августа по 26 декабря 1991 года занимал пост министра обороны СССР. В 1991 году ему также присвоили звание маршала авиации, напоминает интернет-издание "Взгляд".

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