Из Барнаула в США с любовью и обратно: признавшая вину "агент влияния" Мария Бутина вернулась в Россию

По данным следствия, Бутина действовала в США в качестве агента российского чиновника, будучи бывшей помощницей сенатора РФ Александра Торшина. Въехав в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года, Бутина якобы использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на американскую политику.

15 июля 2018 года россиянку арестовали. Минюст США предъявил ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в преступном сговоре для работы "в качестве иностранного агента без уведомления об этом Генпрокурора США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

Из Барнаула с любовью: лоббистка, авантюристка и "агент влияния" Бутина

Мария Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле. С отличием окончила гимназию N22 с углубленным изучением английского языка, затем — Алтайский государственный университет с красным дипломом по политологии.

Бутина выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами, но стала делать политическую карьеру. В 2008 году она получила должность советника члена Общественной палаты Алтайского края, а потом в течение двух лет была членом ОП и руководила пресс-службой палаты.

С 2010 года Бутина состояла в партии "Единая Россия". В своей статье "Операция "Внедрение" она писала, что вступила в партию, чтобы повлиять на принятие решений в российских политических институтах и "действительно что-то изменить к лучшему".

В возрасте 22 лет Бутина продала шесть своих мебельных магазинов, приняла участие в праймериз "Молодой гвардии "Единой России" и в 2011 году переехала в Москву.

В столице Бутина основала общественную организацию "Право на оружие", которая выступает за свободное владение оружием на территории РФ, и также создала рекламное агентство "Антарес", в этих двух структурах работали одни и те же люди, сообщало "Радио Свобода".

Именно эта оружейная тема позволяла девушке попасть в Национальную стрелковую ассоциацию США, а затем "внедриться" в американский истеблишмент. Уже тогда у Марии могли появится влиятельные покровители, отмечает издание. Сама Мария "говорила, что у нее есть все входы-выходы в парламент, правительство, везде ей дали зеленый свет", говорили ее знакомые.

Будучи помощницей сенатора РФ Александра Торшина, Бутина стала пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США (им является и сам сенатор) и начала заводить через нее связи еще с 2013 года, принимая в Москве ее делегации. Примерно в том же 2013 году Бутина познакомилась в Москве с Полом Эриксоном — американским лоббистом и политтехнологом с обширными связями в консервативных кругах и в руководстве NRA. В 2014 Торшин и Бутина вместе отправились в Индианаполис на очередной ежегодный съезд NRA. Не позднее марта 2015 года, как следует из признания Бутиной, она и Эриксон "вступили в сговор" с Торшиным и еще одним лицом. Предметом сговора была деятельность Бутиной в США под руководством Торшина без предусмотренного законом предварительного уведомления министра юстиции США.

Напомним, сам сенатор Торшин также имеет неоднозначную репутацию. Он, в частности, фигурирует в испанском расследовании, касающемся деятельности "русской мафии". В 2010-2013 годах будущий зампред ЦБ Торшин давал указания членам "таганской" ОПГ " отмывать деньги через банки и покупать недвижимость в Испании". Торшина даже называли "казначеем мафии". Кроме того, Торшин выполнял щекотливые задачи, связанные, в том числе, с работой российских спецслужб, когда занимал должность вице-спикера Совета Федерации. Тогда он возглавлял комиссию по расследованию теракта в Беслане. Выводы комиссии пострадавшие и независимые эксперты считали необъективными и предвзятыми.

В апреле 2015-го Торшин снова взял Бутину с собой в Америку. Она участвовала во встречах с руководством Минфина и Федерального резерва США. Оба присутствовали на съезде NRA в Нэшвилле. Там Мария Бутина познакомилась с Дональдом Трампом — младшим. В декабре при содействии Бутиной состоялся визит делегации NRA в Россию. Члены делегации встречались с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.