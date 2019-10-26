26.10.2019, 13:45

Из Барнаула в США с любовью и обратно: признавшая вину "агент влияния" Мария Бутина вернулась в Россию

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NEWSru.com
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Из Барнаула в США с любовью и обратно: признавшая вину "агент влияния" Мария Бутина вернулась в Россию
Foto: EPA, SERGEI ILNITSKY

"Иностранный агент" и "агент влияния" России 30-летняя Мария Бутина, осужденная в США на 1,5 года по обвинению в преступном сговоре для работы "в качестве иностранного агента" и занимавшаяся, по данным следствия, конспиративной деятельностью в пользу РФ, вылетела из международного аэропорта Майами (MIA) в Москву в 18:10 по местному времени (01:10).

Утром в пятницу, 25 октября, Бутину освободили из тюрьмы в США и передали для депортации в Россию сотрудникам американской иммиграционной и таможенной службы, которые посадили ее в самолет до Москвы. Airbus 330 авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU-111 прибыл в аэропорт "Шереметьево" в 11:30 по Москве в субботу, 26 октября.

Уже будучи в самолете, то есть на территории российского государства, Мария Бутина записала видеообращение, в котором сказала, что очень ждет возвращения на родину. "Почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле", — сказала она.

Отец осужденной в США россиянки Валерий Бутин прилетел из Барнаула в столицу РФ, чтобы встретить дочь после возвращения в Россию. У выхода Бутину также ожидаюю около 50 журналистов с камерами.

По данным следствия, Бутина действовала в США в качестве агента российского чиновника, будучи бывшей помощницей сенатора РФ Александра Торшина. Въехав в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года, Бутина якобы использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на американскую политику.

15 июля 2018 года россиянку арестовали. Минюст США предъявил ей обвинения в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в преступном сговоре для работы "в качестве иностранного агента без уведомления об этом Генпрокурора США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

Из Барнаула с любовью: лоббистка, авантюристка и "агент влияния" Бутина

Мария Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле. С отличием окончила гимназию N22 с углубленным изучением английского языка, затем — Алтайский государственный университет с красным дипломом по политологии.

Бутина выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами, но стала делать политическую карьеру. В 2008 году она получила должность советника члена Общественной палаты Алтайского края, а потом в течение двух лет была членом ОП и руководила пресс-службой палаты.

С 2010 года Бутина состояла в партии "Единая Россия". В своей статье "Операция "Внедрение" она писала, что вступила в партию, чтобы повлиять на принятие решений в российских политических институтах и "действительно что-то изменить к лучшему".

В возрасте 22 лет Бутина продала шесть своих мебельных магазинов, приняла участие в праймериз "Молодой гвардии "Единой России" и в 2011 году переехала в Москву.

В столице Бутина основала общественную организацию "Право на оружие", которая выступает за свободное владение оружием на территории РФ, и также создала рекламное агентство "Антарес", в этих двух структурах работали одни и те же люди, сообщало "Радио Свобода".

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Именно эта оружейная тема позволяла девушке попасть в Национальную стрелковую ассоциацию США, а затем "внедриться" в американский истеблишмент. Уже тогда у Марии могли появится влиятельные покровители, отмечает издание. Сама Мария "говорила, что у нее есть все входы-выходы в парламент, правительство, везде ей дали зеленый свет", говорили ее знакомые.

Будучи помощницей сенатора РФ Александра Торшина, Бутина стала пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (NRA) США (им является и сам сенатор) и начала заводить через нее связи еще с 2013 года, принимая в Москве ее делегации. Примерно в том же 2013 году Бутина познакомилась в Москве с Полом Эриксоном — американским лоббистом и политтехнологом с обширными связями в консервативных кругах и в руководстве NRA. В 2014 Торшин и Бутина вместе отправились в Индианаполис на очередной ежегодный съезд NRA. Не позднее марта 2015 года, как следует из признания Бутиной, она и Эриксон "вступили в сговор" с Торшиным и еще одним лицом. Предметом сговора была деятельность Бутиной в США под руководством Торшина без предусмотренного законом предварительного уведомления министра юстиции США.

Напомним, сам сенатор Торшин также имеет неоднозначную репутацию. Он, в частности, фигурирует в испанском расследовании, касающемся деятельности "русской мафии". В 2010-2013 годах будущий зампред ЦБ Торшин давал указания членам "таганской" ОПГ " отмывать деньги через банки и покупать недвижимость в Испании". Торшина даже называли "казначеем мафии". Кроме того, Торшин выполнял щекотливые задачи, связанные, в том числе, с работой российских спецслужб, когда занимал должность вице-спикера Совета Федерации. Тогда он возглавлял комиссию по расследованию теракта в Беслане. Выводы комиссии пострадавшие и независимые эксперты считали необъективными и предвзятыми.

В апреле 2015-го Торшин снова взял Бутину с собой в Америку. Она участвовала во встречах с руководством Минфина и Федерального резерва США. Оба присутствовали на съезде NRA в Нэшвилле. Там Мария Бутина познакомилась с Дональдом Трампом — младшим. В декабре при содействии Бутиной состоялся визит делегации NRA в Россию. Члены делегации встречались с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

В мае 2016-го Торшин приезжал на съезд NRA в Луисвилле. При содействии все того же Эриксона, который позднее стал сожителем Бутиной, Торшин встретился с Дональдом Трампом — младшим. Встретиться с Трампом-отцом у него не получилось. По данным американской прессы, Торшин хотел стать посредником, способным устроить приглашение Трампу от Путина, но эта идея была отвергнута старшими советниками кандидата.

В июне 2016 года Мария Бутина приехала в США по студенческой визе — она поступила в одно из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона — Американский университет. Там она изучала международные отношения. Но по версии прокуратуры США, Бутина училась там для прикрытия, а на самом деле "продолжала работать для российского правительства". По заданию и при поддержке Торшина, в нарушение своего легального статуса, Бутина продолжала заводить связи с влиятельными лицами, как сказано в обвинительном акте, — "в целях продвижения повестки дня Российской Федерации".

Бутина также занималась организацией российского присутствия на Национальном молитвенном завтраке в феврале 2017 года, на котором традиционно присутствует президент США. А незадолго до этого встречалась с российским дипломатом, которого ФБР подозревало в шпионаже и который был выдворен из США вместе с 59 другими дипломатами в наказание за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Россиянку в США интересовали лица, способные влиять на политическую жизнь Америки. Параллельно с учебой Бутина налаживала контакты с Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) США и заводила знакомства среди американских политиков-республиканцев, выступающих за свободное ношение оружия.

Как установило следствие, Бутина вела переписку с Джеффри Гордоном — членом предвыборной кампании Дональда Трампа, отвечавшим за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года. Перед выборами президента США 2016 года, во вмешательстве в которые обвиняют Россию, Бутина общалась с губернатором Висконсина Скоттом Уокером.

В ходе расследования американские следователи пришли к выводу, что у Бутиной были связи с российским правительством и ФСБ, а также с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России". Forbes оценил его состояние в 1,2 млрд долларов. Он часто ездит в США. Бутина называла его в переписке "спонсором". Отметим, что в рейтинге Forbes упомянуто несколько миллиардеров с таким состоянием. Среди них, в частности, есть Борис Ротенберг (один из братьев, друживших с юности с Владимиром Путиным). Накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина обменялась серией SMS с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором".

При помощи американского политтехнолога Пола Эриксона, с которым Бутина стала сожительствовать, она завела в США широкий круг знакомств. Эриксон также оплачивал ее учебу и помогал сдавать сессии, "редактируя письменные работы и отвечая на экзаменационные вопросы".

По мнению прокуратуры США, интимную связь с Эриксоном Бутина рассматривала лишь как часть работы. Так, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жаловалась на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывалась о дальнейшем с ним сожительстве".

Эриксон не был единственным партнером Бутиной в США. Она состояла в близких отношениях и с основателем американского онлайн-ретейлера Overstock Патриком Бирном.

Как утверждало обвинение, Бутина практиковала "секс в обмен на должность", чтобы проникнуть в американские политические круги. У американской прессы такие подробности вызвали ассоциации со шпионским фильмом "Красный воробей", где происходило нечто подобное. Сама Бутина заявляла, что ее слова были истолкованы неправильно, а предложения интимной связи были только шуткой.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США вело постоянную слежку за Бутиной с августа 2016 года. Как утверждало обвинение, россиянка "находилась в контакте с должностными лицами, которые считаются оперативными сотрудниками российской разведки". В качестве доказательства зампрокурора по округу Колумбия представил фотографию Бутиной в компании сотрудника российской разведки.

Весной 2018 года Бутина давала под присягой показания спецкомитету по разведке верхней палаты Конгресса в рамках расследования об иностранном вмешательстве в выборы-2016. Девушка в течение восьми часов отвечала на вопросы американских законодателей и передала им интересовавшие их документы. В ходе слушаний Бутина поведала, что финансовую поддержку ей оказывал генеральный директор и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев. Представитель бизнесмена признал, что тот находился в контакте с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу "Права на оружие", но не подтвердил факт оказания ей финансовой помощи.

Бутина была арестована 15 июля 2018 года, когда направлялась из Вашингтона в штат Южная Дакота к своему сожителю Эриксону.

13 декабря 2018 года Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. Бутина призналась, что была тайным "агентом Кремля" и пыталась втереться в доверие к американским политикам.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения за работу в качестве агента иностранного государства. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.

С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября.

После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Uudiskirja Üleskutse
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