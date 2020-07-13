Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене

"Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Вину он не признает", — сказал защитник.

Адвокат также сообщил, что в обвинении Сафронову нет данных о получении им денег от чешской разведки.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. ФСБ России возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. Ему грозит до 20 лет колонии. По версии следствия, в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой (Управление по внешним связям и информации Чехии). Задание, которое заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке в 2017 году, он выполнил в 2017 году. При этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов до мая 2019 года работал в газете "Коммерсантъ", с июля того же года — в "Ведомостях". 18 мая 2020 года он стал советником главы Роскосмоса.