Иван Голунов — главреду RusDelfi: я думал о том, чтобы пожить в Латвии, у меня есть вопросы к Риге

"Большая часть моих расследований посвящена Москве, потому что это тот город, в котором я живу, - сказал Иван. - И большая часть расследований возникает из того, что я вижу на своем пути. Я вижу какую-то проблему, она меня начинает интересовать, я пытаюсь понять, как она устроена, понимаю, что этим вопросом мог задаваться еще кто-то, и провожу расследование. Мне кажется, мне сложно будет заниматься тем же самым, если я буду жить где-то в другом месте. Я думал о том, чтобы пожить в Латвии, но тогда мне придется заниматься местным контекстом. У меня тоже есть много вопросов к Латвии и к Риге. Мне кажется, что сложно писать дистанционно о каких-то проблемах. Мне очень важно посмотреть, как это выглядит на самом деле, пощупать это".

Иван Голунов является одним из самых известных российских журналистов-расследователей и сотрудничает с изданием "Медуза", редакция которого расположена в Риге.

6 июня 2019 года Голунова в центре Москвы задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома, и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. Затем обвинения с Голунова были сняты, улики признаны сфабрикованными, а сам он был признан потерпевшим.

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