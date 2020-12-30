Итоги: смотрите, как в 2020 году люди сдавали экзамен на знание эстонского языка

По словам руководителя бюро тестов и исследований департамента Аули Удде, в случае уровневых экзаменов заметно, что по сравнению с прошлым годом сдававших экзамен было немного меньше.

"Несомненно на это повлияло действовавшее весной чрезвычайное положение, поэтому несколько экзаменов было перенесено и были отменены групповые консультации, - признала Удде, однако добавила, что на количество сдающих экзамен на знание конституции чрезвычайное положение не повлияло. - Сдававших экзамен было даже на десять человек больше, чем в прошлом году, и процент тех, кто сдал его успешно, остался прежним".

Уровневые экзамены по эстонскому языку предназначены для тех, кто собирается ходатайствовать о получении эстонского гражданства, или для тех, кто должен подтвердить свой уровень владения эстонским языком для работы на занимаемой должности. Для получения гражданства нужно сдать экзамен по эстонскому языку как минимум на уровне В1.

Государственные экзамены по эстонскому языку можно сдать в четырех категориях: А2, В1, В2 и С1. Уровневые экзамены в обычной ситуации проходят раз в квартал в экзаменационных центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви. Дважды в год экзамен на уровень В1 проводится также в Пярну, раз в год экзамен на уровень В1 или В2 можно сдать в Хельсинки. При необходимости экзамены проводятся также в местах лишения свободы.

В этом году свидетельство о владении языком на уровне А2 получили 72,92% сдававших экзамен, а свидетельство о владении языком на уровне С1 - 38,37%, то есть заметно больше, чем в минувшем году (26,16%). Свидетельство о владении языком на уровне В1 получили 62,36% сдававших, В2 - 51,1%. Овладение эстонским языком на высшем уровне - это времязатратный процесс, который предполагает большое количество языковой практики, и посещения одних только курсов может быть недостаточно. Экзамен на уровень С1 как правило сдают два или более раз.

Подробная статистика - здесь.

Экзамен на знание конституции и закона о гражданстве оценивает знания о конституции, правах, свободах и обязанностях граждан и предназначен для тех, кто желает ходатайствовать о гражданстве. Тест состоит из 24 вопросов с вариантами ответа на эстонском языке, экзамен считается сданным, если сдающий верно ответил как минимум на 18 вопросов. Экзамен на знание конституции и закона о гражданстве проводится 12 раз в год в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви. Два раза в год экзамен также можно сдать в Пярну, Раквере и Валга. В 2020 году на этот экзамен зарегистрировалось 1014 человек, пришли 836 человек, из них 693 человека (82,89%) экзамен сдали.