Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки

”Да, признаюсь. Признаю себя виновным”, — сказал он.

Также обвиняемый признался, что хранил оружие и боеприпасы.

В начале ноября 2019 года Соколов, который тогда был доцентом СПбГУ, был задержан на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. По данным следствия, там Соколов пытался утопить рюкзак, в котором находились две отрезанные женские руки. Позже в его квартире обнаружили другие части тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. В ходе допроса Соколов признался в преступлении. Ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Историк находится под арестом.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний историк сперва выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. Дальше он решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке.

В сентябре историк подал иск о защите чести и достоинства к Екатерине Пржигодзкой, которую называют его экс-студенткой и возлюбленной, а также к ООО ”ГПМ Развлекательное телевидение”. Иск связан с выходом фильма ”Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона”, который, как считает Соколов, опорочил его. Истец требует удалить фильм, а также чтобы Пржигодзкая назвала его не соответствующим действительности.