13.01.2020, 08:20

Историк-расчленитель намерен написать за решеткой роман и обещает поделиться с колонией гонораром


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Историк-расчленитель намерен написать за решеткой роман и обещает поделиться с колонией гонораром
Peter Kovalev/TASS - Scanpix

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, планирует выпустить анонс своего романа до окончания суда и следствия, а также готов поделиться гонораром с колонией, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Олег Соколов продолжает писать свой роман, уже много сделано. До окончания следствия и суда он планирует выпустить анонс. Сам роман собирается писать уже в колонии", — рассказал он.

По его словам, Соколов надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать срок, пойдет навстречу и разрешит работать на компьютере.

Мельников, посетивший Соколова в изоляторе, также рассказал, что заключенный с теплом отзывается о СИЗО "Бутырка", которая, по словам обвиняемого, в сравнении с другими местами принудительного содержания занимает уверенное первое место по условиям. В камере историка появился телевизор, что он назвал "значительным облегчением".
"В петербургском СИЗО и в медицинском центре имени Сербского таких удобств не было", — цитирует член ОНК Соколова.

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Ранее Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.

"Конкретной информации о дате перевода в "Кресты" нет, но Соколов в любом случае будет на период судебно-следственных мероприятий находиться в изоляторе по месту регистрации", — заключил Мельников.

По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела.
Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".

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