Историк-расчленитель намерен написать за решеткой роман и обещает поделиться с колонией гонораром

"Олег Соколов продолжает писать свой роман, уже много сделано. До окончания следствия и суда он планирует выпустить анонс. Сам роман собирается писать уже в колонии", — рассказал он.

По его словам, Соколов надеется, что администрация колонии, где ему придется отбывать срок, пойдет навстречу и разрешит работать на компьютере.

Мельников, посетивший Соколова в изоляторе, также рассказал, что заключенный с теплом отзывается о СИЗО "Бутырка", которая, по словам обвиняемого, в сравнении с другими местами принудительного содержания занимает уверенное первое место по условиям. В камере историка появился телевизор, что он назвал "значительным облегчением".

"В петербургском СИЗО и в медицинском центре имени Сербского таких удобств не было", — цитирует член ОНК Соколова.

Ранее Соколов был переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, где он находился для проведения экспертизы, в СИЗО в Москве.

"Конкретной информации о дате перевода в "Кресты" нет, но Соколов в любом случае будет на период судебно-следственных мероприятий находиться в изоляторе по месту регистрации", — заключил Мельников.

По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.