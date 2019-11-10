Историк признался в убийстве бывшей студентки. Брат жертвы считает, что ученому "снесло голову от ревности". Что известно о преступлении два дня спустя

При поиске останков Ещенко в Мойке нашли скелет другого человека. Кому он принадлежит, неизвестно. Поиск фрагментов тела самой Ещенко продолжается. По предварительным данным, за два дня водолазы подняли со дна Мойки пакеты с ногами убитой. Голову Ещенко, по словам источников ”Интерфакса” и 47news, нашли в квартире Соколова (по данным 47news, там же находилось туловище). Кроме того, как рассказал собеседник ”Интерфакса”, в квартире были обнаружены ножовки, ножи, топор, обрез малокалиберной винтовки, из которого могла быть убита Ещенко, и почти 50 патронов.

Убитая была дочерью сотрудницы МВД, рассказал РИА Новости глава квартального комитета станицы Старовеличковской в Калинанском районе Краснодарского края Евгений Тарасенко. Галина Ещенко имеет звание подполковника и возглавляет отдел по работе с личным составом управления МВД по Калининскому району. ”Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын, он [состоял в молодежной] сборной России по футболу, воспитанник „Краснодара””, — рассказал Тарасенко. Отец убитой Олег Ещенко заявил ”Комсомольской правде”, что дочь не говорила ничего плохого про Соколова.

Незадолго до смерти Ещенко рассказала брату о ссоре с Соколовым. Сергей Ещенко сообщил РБК, что его сестра и Соколов были парой, а у доцента ”снесло голову от ревности”. По его словам, около часа ночи 8 ноября сестра позвонила ему и сказала, что хотела пойти на день рождения к другу, но Соколову это не понравилось. Он якобы стал ее оскорблять и ударил, бросив головой об пол. ”Я ее просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться [в квартиру], потому что у нее там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться”, — цитирует брата убитой ”Пятый канал”. По словам источника ”Интерфакса”, Ещенко была убита около двух часов ночи 8 ноября после ссоры с Соколовым.

Соколова называют отличным ученым и вспыльчивым человеком. ”Он великолепный специалист по эпохе Наполеона. На лекциях переходил на французский, пародировал Наполеона и его генералов. Мог голос повысить сильно. <…> Все к нему относились как к фрику, который полностью в своей теме”, — рассказал ”Фонтанке” студент Соколова Федор Данилов. Петербургский муниципальный депутат Василий Кулин тоже вспомнил Соколова как лектора и отметил, что тот проявлял признаки ”нетерпимости и невменяемости”. Неназванная знакомая историка рассказала ”Газете.ру”, что он был вспыльчивым, но к своим возлюбленным (по ее словам, у него было много романов, особенно в молодости) относился с добротой. ”Он взращивал своих девушек, образовывал и давал карьеру”, — сказала собеседница ”Газеты.ру”.