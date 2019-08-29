Источник: Олег Сенцов этапирован в Москву

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил ТАСС, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных на Украине, в ближайшее время.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".

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В украинских СМИ на прошлой неделе обсуждалась информация о планируемом обмене удерживаемых между РФ и Украиной, называлась формула "33 на 33". Информацию о скором обмене ТАСС подтвердил и адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых россиян на Украине. На этом фоне несколько дней назад Киев посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась нераскрытой для общественности.