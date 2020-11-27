Источник: ЕС продлит санкции против России на саммите в декабре

”Экономические санкции, которые затрагивают обмен с Россией в конкретных секторах экономики, периодически пересматриваются на основе последней оценки состояния выполнения минских соглашений. Мы ожидаем на этот раз такого же подхода, что и в прошлом году, когда такая оценка проводилась в декабре”, — сказал источник.

Последний раз санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года.

Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.