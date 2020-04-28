”Исповедь онлайн”: cвященник РПЦ рассказал, как отпустить грехи по Интернету

”Мы сократили очную исповедь. Например, я принимаю исповедь только у знакомых людей. Люди присылают мне свои грехи в письменной виде, потом звонят и я читаю разрешительную молитву по телефону. Это исключительная мера. Я не принимаю эту исповедь у незнакомых мне людей. У нас в храме три священника, и мы приняли решение сейчас служить по очереди. У нас в храме остался только один певчий. Мы стараемся, чтобы минимальное количество людей присутствовало и контактировало друг с другом”, — рассказал Первозванский.

Почему патриарх ездил с иконой на мерседесе? Существуют ли VIP-службы в храмах? Есть ли среди духовенства отрицатели коронавируса? В каком форме проходят исповеди прихожан? Насколько священника уязвимы перед инфекцией? На все эти вопросы Первозванский ответил в ”И Грянул Грэм”.

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