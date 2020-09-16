Институт оборонных исследований в Швеции рассказал об анализе проб Навального

"Могу подтвердить, что мы в FOI в Умео (Вестерботтен, на севере Швеции. — Ред.) провели анализ по заданию наших германских партнеров ", — заявила она.

"Отбор проб, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI", — подчеркнула Скотт. В институте при этом уточнили, что "непрерывность цепочки" важна, чтобы "никакие внешние факторы не могли повлиять" на качество проб.

"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии", — констатировала Оса Скотт. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, "однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок", подтвердила она.

"Одна капля может убить"



На объекте FOI в Умео находится единственная в Швеции лаборатория, специализирующаяся на анализе возможного применения химического оружия (ХО). Она также сертифицирована на международном уровне для проверки соблюдения Конвенции о запрещении ХО. В Шведском институте оборонных исследований уточнили, что реакция нервно-паралитического газа с белками крови и их связывание, обуславливающая токсическое действие химагента, как раз и позволила использовать образцы крови в лаборатории "для проверки" того, могло ли конкретное лицо — в данном случае Навальный — подвергнуться его использованию.

"Нервно-паралитические яды группы "Новичок" чрезвычайно токсичны", — рассказала Скотт в интервью германскому изданию Der Spiegel. "Одна капля может убить", — добавила она.

Институт подтвердил применение зарина в Гуте



Шведский институт оборонных исследований находится в подчинении Минобороны королевства. Эксперты института были привлечены к расследованию ООН в 2013 году по факту применения химоружия в пригороде Дамаска — Гуте — и смогли подтвердить, что там использовался фосфорорганический отравляющий химагент зарин.



Три лаборатории работали независимо друг от друга



Правительство Германии 2 сентября объявило результаты анализа, проведенного Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене. Одновременно Берлин обратился к своим союзникам с просьбой перепроверить эти данные. Просьбу удовлетворили две лаборатории — во Франции и в Швеции.