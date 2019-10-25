Иноагент без лицензии: Мария Бутина освобождена из тюрьмы в США

Россиянка Мария Бутина, отбывшая в США срок за работу незарегистрированным иностранным агентом, в пятницу, 25 октября, передана в ведение американской иммиграционной службы. Бутина находится в иммиграционной тюрьме во Флориде, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на представителя учреждения. Ожидается, что ее вскоре вышлют в Россию.

Бутину обвиняли в работе иноагентом без лицензии



Бутину, которая находилась в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в работе иноагентом с 2015 года. В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации.

26 апреля 2019 года ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора. В июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней, после чего датой освобождение стало 25 октября.