05.09.2019, 13:21

Индия даст России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

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rus.delfi.ee
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Putin ja Modi
Putin ja ModiFoto: JURI KADOBNOV, AFP

Индия выделит России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока, передает "ТАСС".

”Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе”, — сказал на заседании Восточного экономического форума премьер Индии Наренда Моди.

Моди подчеркнул, что это уникальное событие, когда Нью-Дели предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране.

"Я также уверен, что этот шаг позволит придать новую динамику развитию экономической дипломатии и развитию связей между регионами наших дружественных государств. Мы будем оставаться активно действующими партнерами в нашем приоритетном сотрудничестве", — отметил индийский премьер.

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