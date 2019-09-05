Индия даст России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

”Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе”, — сказал на заседании Восточного экономического форума премьер Индии Наренда Моди.

Моди подчеркнул, что это уникальное событие, когда Нью-Дели предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране.

"Я также уверен, что этот шаг позволит придать новую динамику развитию экономической дипломатии и развитию связей между регионами наших дружественных государств. Мы будем оставаться активно действующими партнерами в нашем приоритетном сотрудничестве", — отметил индийский премьер.