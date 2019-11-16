Инцидент в Керченском проливе: Россия вернет Украине корабли, но без боеприпасов

Россия в ближайшее время вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе, сообщает в субботу, 16 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, принципиальное решение о возврате кораблей уже принято, причем их передача должна произойти еще до саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря.

В настоящее время Россия и Украина согласовывают детали, касающиеся места и времени передачи трех судов. По словам источников "Коммерсанта", переговоры, в которых участвуют силовые и внешнеполитические ведомства двух стран, находятся в финальной стадии.

Уже точно известно, что возврат кораблей произойдет не в порту, а в море. Бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" будут доставлены тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их встретят три украинских буксира.

Украинские корабли вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России как вещественные доказательства в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента в Керченском проливе.

События в Керченском проливе