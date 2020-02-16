”Имперская бацилла”: Шендерович объяснил популярность Путина в Балтии

”Разумеется, это не исчерпывается стокгольмским синдромом. Стокгольмский синдром распространяется на тех, кто действительно прямо зависим. Во-вторых на тех, кто осознает дефективность и опасность. Стокгольмский синдром — это попытка договориться с собственной психикой. А человек может довольно искренне быть преданным той имперской идее, которую воплощает в себе Путин. Когда человеку приятно чувствовать себя частью большой Империи, которая всем вставила по самые гланды, всех держала в страхе и может повторить! Это совершенно искренние чувства, и они опасны для окружающих. Имперская бацилла очень сильная. Многие ей подвержены”, — сказал он.

Сатирик также добавил, что на исторические процессы не стоит смотреть однобоко.

”Если мы говорим про Латвию, то это отдельный случай. Я как-то беседовал с человеком. В 1990-е годы, когда этот вопрос стоял очень остро. Он говорил, что его также депортировали как латышей в Сибирь или на Урал. Его вывезли из Смоленска и привезли в Ригу, высадили на берегу. Он такой же человек советский, которого никто не спрашивал. Он говорит мне, что прожил в Риге всю жизнь, женился, а теперь ему твердят, что он оккупант! Почему? Никто не говорит, что есть легкие пути, но нужно дать себе отчет, что все были рабами”, — подытожил Шендерович. Отметим, что в интервью ”И Грянул Грэм” Шендерович также рассказал об интонациях современной сатиры. Порассужал о значении социальной справедливости для российского народа. Также ответил на вопросы о новом правительстве РФ и власти Владимира Путина. В завершении сатирик откровенно поделился тем, за что ему стыдно.