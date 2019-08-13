"Имело место насилие в отношении представителей органов правопорядка". Пресс-секретарь президента РФ впервые прокомментировал акции протеста

Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка в отношении участников протестных акций, но "абсолютно оправданными" действия по пресечению беспорядков. При этом он подчеркнул, что "в случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем рассматриваться в суде".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе акций были случаи насилия в отношении полиции, но это должно быть подтверждено или опровергнуто следствием.

"Мы же с вами видели разные кадры (на акциях протеста — ред.). Видели кадры, которые по крайне мере подпадают, например, под то же слово "насилие". По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место", — сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколько последних недель в столице России проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний митинг на проспекте Сахарова собрал около 50 000 участников.