Илья Новиков рассказал, чем может обернуться суд над Лукашенко и Путиным

”С практической точки зрения, суд над Лукашенко не кажется вероятным. Я думаю, что если под Лукашенко начнет трещать стул, то он просто, не дожидаясь пока этот стул рухнет, уедет куда-нибудь. Мы догадываемся, что есть страны, которые готовы его принять. И дальше встанет вопрос — а не судить ли его заочно, например. Я считаю, что у Украины есть негативный опыт заочного процесса над Януковичем”, — отметил Новиков.

По его мнению, суд в отношении Лукашенко может быть проведен заочно, однако не факт, что это принесет ожидаемый результат.

”Вообще, заочные процессы особенно против глав государств могут быть осмыслены в том случае, если общество может узнать то, чего раньше не знало или юридически закрепить то, что раньше не было закреплено. Я не уверен, что существует что-то о Лукашенко, что можно узнать только в результате судебного процесса. Я не уверен, что в случае Лукашенко и Путина, нужно юридически закрепить то, что без суда не закрепить”, — сказал он.

Новиков добавил, что иногда судебные процессы разворачиваются для стороны обвинения непредсказуемым образом.

”Вообще, если это честный, а не показательный суд, то вы должны быть готовы к тому, что неприятный вам человек может быть оправдан в силу юридического и даже казуистичного стечения обстоятельств, которое вы заранее не могли предвидеть”, — подчеркнул адвокат.

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