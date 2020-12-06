И смех и грех | Уроженка Эстонии в России из-за ссоры с сожителем осталась без автомобиля
Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах пропажи автомобиля у гражданки другого государства.
Полиция Гатчинского района Ленинградской области разбирается в обстоятельствах пропажи автомобиля у гражданки другого государства.
Как стало известно ”Фонтанке” 1 декабря, накануне в дежурную часть поступило заявление от 38-летней женщины с русскими именем и фамилией. Она родилась в Эстонии и зарегистрирована и проживает в финском городе Вантаа. Её беспокоит долгое отсутствие её автомобиля Mercedes-Benz C 180 2019 года выпуска.
Дама рассказала, что на этой машине 16 марта 2020 года въехала из Финляндии в Россию через Торфяновку. С ней находился её сожитель, 34-летний россиянин — в отношениях они состоят с 2019 года. Они направлялись в Псков к родственникам мужчины. Но 18 марта в дороге они повздорили, и дама на эмоциях вышла из машины на 44-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Мужчина уехал. Из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса женщине пришлось срочно вернуться в Финляндию. Машина до сих пор к ней не вернулась.
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