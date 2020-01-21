Хронология: как российская власть за неделю меняет Конституцию РФ

Михаил Мишустин встречается с думскими фракциями. На встрече с "Единой Россией" он объявляет, что приоритетом работы его кабинета будет исполнение послания президента. Через несколько часов Дума утверждает его премьером.

Путин встречается с членами рабочей группы по проработке изменений в Конституцию в Ново-Огарево. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, член группы, говорит, что президент просит участников работать быстро: "Месяц, вроде как, он сказал". Путин поручает группе доработать пакет изменений "в комплексе".

Сенатор Клишас обещает, что сроки деятельности рабочей группы не будут слишком долгими. "Все зависит от количества поступивших поправок, если их будет пять, это займет несколько дней, если их будут тысячи — другое время, — объясняет сенатор. — Думаю, мы не будем затягивать с этой работой".

17 января

Группа по изменению Конституции проводит первую рабочую встречу. Ее участник, Ярослав Нилов, обещает, что группа будет работать исключительно над изменениями в главах Конституции с третьей по восьмую.

20 января

20 января

Источники РБК сообщают, что в Кремле предварительно запланировали дату проведения всероссийского голосования. Наиболее вероятная дата — 12 апреля, но возможен другой вариант — 26 апреля. За этот срок поправки должны быть одобрены Думой и Советом Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщает, что в Кремле пока не определились с форматом всеобщего голосования, определить его должна конституционная комиссия: "В виде отдельного закона это будет формализовано или в виде одной из статей закона об этих изменениях, пока на сей счет какого-то окончательного решения нет".

Члены рабочей группы вносят предложения по изменениям в Конституцию. В письме сопредседателей на имя президента России предлагается, например, четче проработать статус Госсовета и его взаимоотношения с другими органами власти.

Путин вносит законопроект о поправках в Конституцию в Госдуму. В нем предлагается сделать Госсовет органом, который сможет определять внутреннюю и внешнюю политику в стране, а также направления социально-экономического развития. Сейчас эти функции распределены между другими органами. Для функционирования Госсовета напишут отдельный закон.

Спикер Думы Вячеслав Володин предлагает провести срочное заседание Совета Думы, на котором обсудят поправки. Его назначают на утро вторника.

"Предложения о затягивании, о забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем просто недопустимыми", — говорит Володин журналистам.