Храм Вооруженных сил в России украсят мозаикой с Путиным и Сталиным

Так, Владимир Путин и Сергей Шойгу изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке ”Патриот”, украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. Фото: МБХ медиаhttps://t.co/O5AlRk3Pbl pic.twitter.com/TUxHW8LxXO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 23, 2020



На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина. Это фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Главный храм вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке ”Патриот”. Согласно проекту, высота храма должна составить 95 метров, что позволит включить его в число трех самых высоких православных храмов мира.

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