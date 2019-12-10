Хозяин Москвы. Каким был Юрий Лужков

Сейчас мало кто это осознает, но Лужков по факту был ”мэром Москвы” еще в позднем СССР. Только тогда это называлось председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов. Именно Лужкова 12 июня 1991 года сменил в этой должности, переименованной в ельцинской России (еще РСФСР) на западный манер в ”мэра” экономист и один из лидеров новых демократов Гавриил Попов. Но всего через год, 6 июня 1992-го, сам Попов, сославшись на то, что столичным хозяйством должен управлять тот, кто разбирается в хозяйстве, предложил на свое место своего заместителя — Юрия Лужкова.

” Казалось, что приход к власти тандема Лужков-Примаков — это коммунистический реакционный реванш

Он действительно был и выдающимся партийным деятелем. В тандеме с тоже уже покойным Евгением Примаковым Лужков предпринял неудачную попытку перехватить власть (но без государственных переворотов, надеясь выиграть парламентские, а затем и президентские выборы), создав партию ”Отечество — вся Россия”. 20 лет назад я писал тексты для агитационной газеты под игривым названием ”„Отечество” не выбирают”. Потому что тогда казалось, что приход к власти тандема Лужков-Примаков — это коммунистический реакционный реванш со всеми вытекающими последствиями. Реванш, как оказалось, пришел несколько с другой стороны и главного реваншиста посадил ”на Россию” своими руками сам Борис Ельцин при активном участии своего ближайшего окружения.

В декабре 2001 года лужковский блок ”Отечество — вся Россия” объединился с появившимся еще в середине 90-х под Виктора Черномырдина блоком ”Наш дом — Россия” и появился блок ”Единство” — так началась история партии ”Единая Россия”. Одним из трех ее официальных со-основателей — вместе с Сергеем Шойгу и доживающим свой век на пенсии экс-главой Татарстана Минтимером Шаймиевым до сих пор значится Юрий Лужков. Только он вышел из своей партии.

” У Лужкова была классическая, почти идеальная советская биография.

Родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности ”инженер-механик”. После этого честно работал по специальности в НИИ пластических масс имени Петрова. Молодого коммуниста решили двигать по хозяйственной линии в рамках тогдашних представлений о социальных лифтах. В 1963 году, в 27 лет, он попал в аппарат Министерства химической промышленности СССР. Потом сменил хозяйственную карьеру на политическую. В 1975 году стал депутатом Бабушкинского райсовета (от моего района, между прочим), в 1977-м избрался в Моссовет, где работал до 1990 года. С 1987 по 1990 год был депутатом Верховного совета РСФСР. И вот уже в самом конце советской эпохи возглавил исполком Моссовета — будущую мэрию.