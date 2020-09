”Хороший, плохой, злой”: журналист Троицкий рассуждает о встрече Путина и Лукашенко

В понедельник в Сочи, возможно тёмной ночью, соберутся два невеликих диктатора, Путин и ЛуКащенко, чтобы обсудить будущее. Я представляю себе три возможных сценария белорусско-российской драмы, и они в точности совпадают с характерами заглавных персонажей бессмертного спагетти-вестерна Серджо Леоне. The Good, the Bad and the Ugly.

ХОРОШИЙ. Это то, что я описал в воображаемом диалоге ”У Путина предпоследний шанс…”: прагматически взвесив потери, приобретения и издержки, Путин решает не поддерживать Лукашенко, наладить дела с про-российской оппозицией (Бабарико, Тихановский…), сохранить тёплые отношения с народом Беларуси и замириться с Западом.

ПЛОХОЙ. Это то, что происходит сейчас: признание легитимности Лукашенко, сопровождающееся финансовой помощью и демонстрацией ”мягкой силы”, типа заброса десантов пропагандонов и экспертуток. В сочетании с нагибанием самоизбранного ”президента” по части суверенитета и экономической независимости Беларуси. Ползучий аншлюс.

ЗЛОЙ. Согласие Путина на силовое вмешательство РФ в белорусское противостояние. Мгновенный аншлюс.

Победа ХОРОШЕГО (Клинт Иствуд) и ЗЛОГО (Илай Уоллак) представляется маловероятной. ПЛОХОЙ (Ли Ван Клиф), вроде бы, имеет наилучшие шансы. Хотя в фильме пристрелили, в конце концов, именно его.