Хельме о новых министрах: если они начнут претворять в жизнь либеральные глупости, гей-агенду и мультикультурность, мы будем с этим бороться

”Это правительство пешек. Эти люди, возможно, за исключением нескольких человек, таких как Кейт Пентус-Розиманнус, не будут определять курс правительства и не будут влиять на фундаментальные решения. Все эти решения будут приниматься в кулуарах, — сказал Хельме в интервью ERR. - Влияние этих конкретных министров на курс правительства и принятие решений будет минимальным”.

На вопрос, как EKRE будет вести себя в оппозиции, Хельме ответил: ”Если они начнут претворять в жизнь все эти либеральные глупости, импортированные в Эстонию из западных стран — я имею ввиду гей-агенду, открытые границы, мультикультурность и так далее — то с этим мы будем бороться.”.

По его словам, партии EKRE будет сложно, потому что оппозиция неоднородна, а с социал-демократами у EKRE очень большая разница в мировоззрении. ”Внутри Isamaa тоже много диссидентов, поэтому мы должны учитывать, что мы находимся в оппозиции сами по себе и не собираемся идти на уступки леволиберальному правительству, особенно по идеологическим вопросам, без борьбы, — пообещал Хельме.

Состав нового правительства Эстонской Республики можно узнать ЗДЕСЬ.

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