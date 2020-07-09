Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств

Фургала задержали утром 9 июля возле его дома в Хабаровске, когда он собирался ехать на работу. СК опубликовал фото и видео задержания губернатора оперативниками ФСБ. Задержанного отправят в Москву, где ему предъявят официальное обвинение и выберут меру пресечения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в деле Фургала ”как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство”. По его словам, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Губернатора также проверяют ”на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области”, заявили в СК.

Ранее были арестованы еще четверо активных участников организованной преступной группы, в которую входил Фургал. Им предъявлены обвинения ”в зависимости от роли каждого в совершении преступлений”.

Собеседник ТАСС назвал их имена — это бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании ”Дальпромснаб” и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО ”Альтеза” Андрей Палей. Они дали показания на Фургала.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от ”Единой России” Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР, исключать из партии его пока не планируется, заявили в региональном отделении.