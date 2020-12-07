Губернатор Санкт-Петербурга: город находится на грани полного локдауна
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.
"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", — сказал Беглов в еженедельном радиообращении.
Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.
"До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", — предупредил губернатор.
Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.
Он добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.
По данным на 7 декабря, суточный прирост в Петербурге достиг 3741.
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