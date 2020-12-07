Губернатор Санкт-Петербурга: город находится на грани полного локдауна

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", — сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

"До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", — предупредил губернатор.

Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.

Он добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.

По данным на 7 декабря, суточный прирост в Петербурге достиг 3741.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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