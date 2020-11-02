Губернатор Петербурга заявил о "критическом" количестве COVID-пациентов в городе
Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге критически высокий, считает губернатор Александр Беглов.
Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге критически высокий, считает губернатор Александр Беглов.
"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", — сказал Беглов в понедельник в еженедельном радиообращении.
Он добавил, что в городе уже развернуты почти восемь тысяч коек для лечения больных коронавирусом. По словам губернатора, в декабре начнут работу четыре новых стационара-трансформера, что позволит при необходимости довести число коек до 12 тысяч.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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