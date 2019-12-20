Громкое преступление в Москве: число жертв стрельбы на Лубянке возросло
Второй сотрудник правоохранительных органов, раненый при стрельбе на Лубянке, умер в больнице. Об этом сообщает СК России.
Второй сотрудник правоохранительных органов, раненый при стрельбе на Лубянке, умер в больнице. Об этом сообщает СК России.
"Для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение.
В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации.
В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".
В четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
По факту преступления СК России возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате стрельбы.
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