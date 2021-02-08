Григорий от ума. Явлинский назвал отравление Навального ”странным”, а реакцию Запада на него политически мотивированной

В записи содержится ссылка на статью ”Без путинизма и популизма”, опубликованную на личном сайте политика. В ней, в частности, отмечается, что попытка отравления Навального требует всестороннего международного расследования и, возможно, свидетельствует о существовании в России санкционированных властями ”эскадронов смерти”. В то же время Явлинский называет отравление ”странным”, а реакцию Запада на него политически мотивированной.

”Кроме того, тот огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением”, — написал Явлинский.

Заявление основателя ”Яблока” получило широкий резонанс в социальных сетях.

”Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать „Яблоку” еще один шанс”, — написал находящийся в федеральном розыске за организацию акции протеста 23 января соратник Навального Леонид Волков.

Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента.

Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс.

(Еще и реплаи отключил, гнида трусливая) https://t.co/UeeslZtcCZ

— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 6, 2021



”Поддерживать или не поддерживать Явлинского каждый решает сам. Но надо понимать: без таких мерзотных постов ему в Госдуму попасть не разрешат. А дедушке очень хочется”, — написала в Twitter руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

”Заявление господина Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет. Больше того, лично мне его заявление кажется наносящим политический урон партии”, — заявил заместитель председателя нижегородского отделения ”Яблока” Алексей Садомовский.

”Естественным путем люди в такую унизительную карикатуру не превращаются”, — прокомментировал публикацию Явлинского член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.