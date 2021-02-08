08.02.2021, 13:45

Григорий от ума. Явлинский назвал отравление Навального ”странным”, а реакцию Запада на него политически мотивированной

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Григорий от ума. Явлинский назвал отравление Навального ”странным”, а реакцию Запада на него политически мотивированной
screenshot - youtube

”Поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления”, — написал в Twitter политик и экономист, основатель партии ”Яблоко” Григорий Явлинский, сообщает Спектр.

В записи содержится ссылка на статью ”Без путинизма и популизма”, опубликованную на личном сайте политика. В ней, в частности, отмечается, что попытка отравления Навального требует всестороннего международного расследования и, возможно, свидетельствует о существовании в России санкционированных властями ”эскадронов смерти”. В то же время Явлинский называет отравление ”странным”, а реакцию Запада на него политически мотивированной.

”Кроме того, тот огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением”, — написал Явлинский.

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Заявление основателя ”Яблока” получило широкий резонанс в социальных сетях.

”Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать „Яблоку” еще один шанс”, — написал находящийся в федеральном розыске за организацию акции протеста 23 января соратник Навального Леонид Волков.

”Поддерживать или не поддерживать Явлинского каждый решает сам. Но надо понимать: без таких мерзотных постов ему в Госдуму попасть не разрешат. А дедушке очень хочется”, — написала в Twitter руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

”Заявление господина Явлинского не является общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет. Больше того, лично мне его заявление кажется наносящим политический урон партии”, — заявил заместитель председателя нижегородского отделения ”Яблока” Алексей Садомовский.

”Естественным путем люди в такую унизительную карикатуру не превращаются”, — прокомментировал публикацию Явлинского член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

Алексея Навального задержали 17 января после того, как он вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении испытательного срока по делу ”Ив Роше”.

23 января, в десятках крупных городов России прошли массовые акции протеста за освобождение Навального. Самые масштабные выступления прошли в Москве и Санкт-Петербурге. По информации Reuters, в акциях протеста в Москве приняли участие более 40 000 человек. В столице и многих других городах прошли жесткие столкновения митингующих с полицейскими. Во время акций были задержаны более 4000 человек.

В ходе акции 31 января, которая состоялась через неделю после первой, задержаны оказались уже более 5000 человек. Еще более 1400 протестующих задержали 2 февраля, в день, когда Симоновский суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда согласился с представлением Федеральной службы исполнения наказаний и заменил оппозиционеру условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

15 декабря, Bellingcat при участии CNN, Der Spiegel, The Insider и других СМИ опубликовали расследование об обстоятельствах отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, были названы имена и звания сотрудников российских спецслужб, которые, по утверждению авторов расследование, были причастных к покушению, также журналисты рассказали об еще одной, ранее не освещавшейся в СМИ, попытке отравить политика.

21 декабря, Алексей Навальный на своем YouTube-канале опубликовал момент телефонного разговора с предполагаемым офицером ФСБ Константином Кудрявцевым, который рассказал ему о деталях операции по отравлению оппозиционера. Всего за час оно набрало более 1 млн просмотров.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он 20 августа летел из Томска в Москву. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Омске, политик был госпитализирован. 22 августа Навального вывезли на лечение в Берлин.

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