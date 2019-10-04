Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

В среду Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления девушки, поскольку неправильно "использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей". Он выразил уверенность, что Грета — "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

Описание в профиле Тунберг теперь гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".

Ранее она ставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". Это слова, которыми президент США Дональд Трамп охарактеризовал девушку после ее выступления на Генассамблее ООН.

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованием к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.