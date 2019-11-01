01.11.2019, 09:58

Гражданка Эстонии может получить за незаконное пересечение границы РФ до двух лет тюрьмы


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Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja
Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetajaFoto: Priit Simson

Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, 18 октября в 19:35 в МАПП ”Куничина Гора” была задержана гражданка Эстонии, которая, незаконно пересекла Государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ — паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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