Гражданка Эстонии может получить за незаконное пересечение границы РФ до двух лет тюрьмы

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, 18 октября в 19:35 в МАПП ”Куничина Гора” была задержана гражданка Эстонии, которая, незаконно пересекла Государственную границу РФ, используя заведомо подложный документ — паспорт негражданина Эстонской Республики, выданный на имя другого лица.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.