Гражданка Эстонии может получить за незаконное пересечение границы РФ до двух лет тюрьмы(10)
Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление дознавателя ПУ ФСБ России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по факту незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.
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