Гражданин РФ протаранил ворота на границе в Нарве — как на это отреагировали российские соцсети

"У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская", — сказал водитель rus.err.ee.