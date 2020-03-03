Гражданин РФ протаранил ворота на границе в Нарве — как на это отреагировали российские соцсети

В ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии.
"У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская", — сказал водитель rus.err.ee.
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