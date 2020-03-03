03.03.2020, 12:00

Гражданин РФ протаранил ворота на границе в Нарве — как на это отреагировали российские соцсети

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"А что, так можно было?"
EST 4
Гражданин РФ протаранил ворота на границе в Нарве — как на это отреагировали российские соцсети
Roman Vikulov

В ночь на 1 марта на нарвском пограничном пункте водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, ехавший со стороны России, не остановил свою машину у шлагбаума и раздвижных ворот для пограничного контроля, проигнорировал знак сотрудника полиции остановиться и продолжил движение в сторону Эстонии.

"У меня не было четкого плана. Когда я увидел знак "Нарва", я понял, что Эстония. У меня не было с собой документов. И я просто поехал вперёд. Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская", — сказал водитель rus.err.ee.

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В социальной сети Вконтакте по-разному отреагировали на поступок соотечественника.

  • Там то он кому нужен ? Жертва интернетов ….
  • Я этого мужика поддерживаю.
  • Это называется — достали. Психологических нервный срыв.
  • А что, так можно было?
  • Предатель!
  • Пятерка мужику
  • После этого толпы ”умников” задумаются повторить так же. А расчёт на что? — эстонцы радостно разведут объятия? ….ну ну
  • Курат
  • Наивный. Нужен он им. В Эстонии своих русских хватает.



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