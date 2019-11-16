Госсекретарь Помпео объяснил разницу: почему США признают Голаны и не признают Крым

"Фактические обстоятельства в этих двух случаях, очевидно, различны. Мы ясно сказали об этом, когда принималось решение. Мы просто признавали реальное положение дел на месте и историю, существовавшую в этом конкретном пространстве (на Голанских высотах. - Ред.). То, что мы попытались сделать, это сказать - ага, здесь присутствует этот круг международных норм и пониманий, но фактические обстоятельства им противоречат, а там, где эти обстоятельства им соответствуют, нам следует признавать их. Мы считаем наиболее оптимальным вариант, когда Соединенные Штаты трактуют такие моменты последовательно", - сказал глава американской дипломатии.

"Различные фактические обстоятельства"

Майк Помпео выразил мнение, что в случае с Голанскими высотами и с Крымом налицо два вида различных фактических обстоятельств. Госсекретарь США не стал разъяснять, в чем заключается суть этих различий, сославшись на то, что это сложно.

"Достаточно будет сказать, что мы оценили каждую из этих ситуаций, которые, по нашему мнению, были явно различными, исходя из норм международного права, и мы попытались признать эти различия", - резюмировал американский госсекретарь.

Голанские высоты и Крым