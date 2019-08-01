Госреформа: вместо 20 госучреждений появится шесть объединенных ведомств

Два новых объединенных ведомства будут созданы в сфере транспорта, в первом из которых объединят службы, занимающиеся планированием и инвестициями, а во втором — надзорные органы в этой сфере: эта реформа касается Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей, Авиационного департамента, а также Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Пятое ведомство с главным офисом в Саку будет создано путем слияния Сельскохозяйственного департамента с Ветеринарно-продовольственным департаментом.

К этому же времени должно быть создано шестое объединенное ведомство, в которое войдут нынешние Департамент окружающей среды и Инспекция окружающей среды, функции которых во многом дублируют друг друга.