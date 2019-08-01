Госреформа: вместо 20 госучреждений появится шесть объединенных ведомств

Если правительство на заседании в четверг одобрит предложение министра госуправления Яака Ааба, то вместо 20 государственных учреждений и отделов в министерствах будут созданы шесть объединенных ведомств, сообщает rus.err.ee.
Больше всего слияний запланировано в сфере образования, где в одно ведомство к 1 сентября 2020 года хотят объединить Innove, Archimedes, Научное агентство Эстонии, Фонд инфотехнологий в образовании, Палату профессиональной квалификации, Фонд спортивного образования и информации, Центр работы с молодежью, Языковую инспекцию и Институт эстонского языка.
Одно из возможных названий нового ведомства — Департамент образования.
Также планируется создать единое ведомство в сфере земли и планировок, в которое объединят Земельный департамент, отдел регионального управления Министерства финансов, а также службу регистра строений отдела строительства и жилья Министерства экономики и коммуникаций.
Два новых объединенных ведомства будут созданы в сфере транспорта, в первом из которых объединят службы, занимающиеся планированием и инвестициями, а во втором — надзорные органы в этой сфере: эта реформа касается Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей, Авиационного департамента, а также Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Пятое ведомство с главным офисом в Саку будет создано путем слияния Сельскохозяйственного департамента с Ветеринарно-продовольственным департаментом.
К этому же времени должно быть создано шестое объединенное ведомство, в которое войдут нынешние Департамент окружающей среды и Инспекция окружающей среды, функции которых во многом дублируют друг друга.
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