Госдума утвердила штрафы для россиян за нарушение карантина

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий административное наказание для россиян за нарушение карантина.
Законопроект меняет статью КоАП ”Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”. В ней пропишут наказание за нарушение карантина ”при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих”, пишет Медуза.
Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Юрлицам и предпринимателям также грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Также законопроект предусматривает административное наказание за распространение фейков о коронавирусе в СМИ и в интернете. За это юрлицам грозит штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовым беспорядкам, то юрлицам грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение гражданам грозит штраф 300-400 тысяч рублей, должностным лицам — 600-900 тысяч, для юрлиц — 5-10 миллионов рублей.
Также законопроект вводит в КоАП административную статью ”Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”. За это гражданам грозит штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Если это причинило вред здоровью человека или имуществу, то штраф для граждан составит 15-30 тысяч рублей.
Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). Этот законопроект среди прочего вводит уголовное наказание за распространение фейков — вплоть до пяти лет лишения свободы, если из-за ложной информации погиб человек.
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