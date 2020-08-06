Госдепартамент США назвал 5 основ российской пропаганды
Госдепартамент США выпустил доклад ”Основы дезинформации и пропаганды России”, где описал как устроена ”экосистема российской пропаганды”.
Госдепартамент США выпустил доклад ”Основы дезинформации и пропаганды России”, где описал как устроена ”экосистема российской пропаганды”.
Документ подготовил Центр глобального взаимодействия (GEC) Госдепа США. В тексте выделено пять ”основ российской пропаганды”, передает Tjournal.
Также в докладе описано, как работает система. Сначала появляется заявление российского политика, интервью с экспертом или, например, сюжет на финансируемом государством телеканале. Затем ”основы” взаимодействуют друг с другом, всё больше распространяя ”вредный контент” и повышая к нему доверие.
В качестве примеров приводятся заголовки из российских СМИ. ”Жириновский назвал коронавирус в Китае биологическим оружием США” (”Говорит Москва”), ”Коронавирус — секретное оружие США?” (Sputnik Arabic), ”Биологическое оружие, секретные лаборатории и ЦРУ: прокремлевские деятели обвиняют США во вспышке коронавируса” (DFRLab).
Россия названа ”главной угрозой” в области дезинформации и пропаганды, ответственность за которую несёт Кремль. При этом США и их союзники, утверждается в докладе, не будет ”сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации”.
Во время брифинга Госдеп объявил, что наградит 10 миллионами долларов тех, кто поможет установить лиц, действующих под контролем иностранного государства и пытавшихся взломать инфраструктура выборов в США.
Посольство России в США посчитало, что заявления в докладе ”доходят до абсурда”.
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