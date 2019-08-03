Госдеп США сообщил детали новых санкций в отношении России

Как отмечается в заявлении, таким образом может быть ограничен доступ российской стороны к миллиардам долларов. Доступ страны к американскому рынку для первичных выпусков не выраженных в российской валюте суверенных долговых обязательств России, многосторонней банковской системе развития, стратегически важной для российских программ продукции будет лимитирован.

Также Вашингтон будет неодобрительно относиться к кредитам России, предоставляемым международными организациями. ”…в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту”, — сообщается в документе.

Таким образом, новые санкции США по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов, говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России. Второй пакет ограничений из-за дела Скрипалей будет введен через 15 дней