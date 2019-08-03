03.08.2019, 08:00

Госдеп США сообщил детали новых санкций в отношении России


Gazeta.ru
EST
Ameerika, USA sümbolid
Foto: Epp-Mare Kukemelk

Государственный департамент Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается в заявлении, таким образом может быть ограничен доступ российской стороны к миллиардам долларов. Доступ страны к американскому рынку для первичных выпусков не выраженных в российской валюте суверенных долговых обязательств России, многосторонней банковской системе развития, стратегически важной для российских программ продукции будет лимитирован.

Также Вашингтон будет неодобрительно относиться к кредитам России, предоставляемым международными организациями. ”…в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту”, — сообщается в документе.

Таким образом, новые санкции США по делу Скрипалей могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов, говорится в заявлении госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России. Второй пакет ограничений из-за дела Скрипалей будет введен через 15 дней

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