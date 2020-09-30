Горбачев: при сохранении СССР мир был бы лучше

По его мнению, он был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачев отметил, что не желал распада СССР, а это событие не являлось ”конечным результатом” перестройки.

К положительным последствиям развала Советского Союза он отнес прекращение холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность.

”И главное — мы довели процесс перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно”, — произнес экс-лидер.

При этом запоздалое реформирование партии, децентрализацию СССР и не слишком смелые экономические реформы Горбачев назвал ошибками.