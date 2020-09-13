Горбачев и воссоединение Германии: где ошибся генсек СССР?

На Западе Горбачева любят, дома — не особенно. В России до сих пор критикуют его политику, в том числе роль, которую роль генсек сыграл в процессе воссоединения Германии и, в частности, в процессе подготовки Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного 12 сентября 1990 года.

Критикуют Михаила Сергеевича на всех уровнях — вплоть до Владимира Путина, также упрекавшего последнего генсека и первого президента СССР в недальновидности. Основные претензии к Горбачеву таковы: за согласие на подписание договора он потребовал слишком мало денег и не предотвратил расширение НАТО на Восток.

"Договор 2+4" был подписан в Москве министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, а также четырех держав-победительниц во Второй мировой войне: СССР, США, Великобритании и Франции. Этот документ положил конец разделению Германии. Были установлены новые границы, возвращен полный суверенитет и прояснены вопросы безопасности, включая членство в НАТО, сокращение вооруженных сил до 370 тысяч в воссоединенной Германии (до того момента полмиллиона военных было в одной только Западной Германии) и вывод советских военных из бывшей ГДР.

Переговоры проходили с мая по сентябрь 1990 года, а предварительные беседы начались сразу вскоре после падения Берлинской стены. О существовании некоего "списка претензий" СССР, согласно которому Горбачев якобы вел переговоры с Германией, немецким экспертам неизвестно. И это затрудняет анализ его "ошибок". Горбачев не верил в то, что объединить две Германии удастся столь быстро, и критиковал программу Гельмута Коля (Helmut Kohl) из 10 пунктов, которой канцлер ФРГ руководствовался в процессе воссоединения Германии с ноября 1989 года.

Однако уже в конце января 1990 года позиция Москвы изменилась: советская сторона признавала, что воссоединения Германии не избежать. Было решено начать переговоры четырех держав-победительниц с ФРГ и ГДР и рассмотреть вопрос о выводе советских войск. Окончательно "зеленый свет" Коль получил на переговорах в Москве 10 февраля 1990 года. Процесс уже было не остановить.