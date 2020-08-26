Главврач омской больницы попросил клинику ”Шарите” предъявить доказательства отравления Навального. Он предложил обменяться биологическими образцами

В письме говорится, что при поступлении Навального в больницу ”рассматривалась версия интоксикации”. Но этот диагноз ”не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов”. ”Снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин — как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения”, — пишет Мураховский.

В письме говорится, что Навальному действительно давали атропин, но в соответствии с другими медицинскими показаниями. Мураховский предлагает немецким коллегам обменяться биологическими образцами, ”действуя исключительно в интересах пациента”.

Евгений Попов также опубликовал фрагмент ”независимой экспертизы анализов Навального”, согласно которому ”ингибиторы холинэстеразы не обнаружены”. В справке указано, что исследование проведено 25 августа.

Кроме того, 26 августа опубликовали еще одно открытое письмо ”от лица медицинского сообщества Омской области”, в котором говорится, что ”резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла”. Сторонники Навального, считают авторы письма, ”пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь”, хотя ”никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований”.

”По сути, мы столкнулись с таким явлением, как „политический” диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине”, — говорится в обращении. Полный текст письма опубликован в ”МК.Омск”, его также процитировал ТАСС.

Врачи клиники ”Шарите” в Берлине, куда Навального эвакуировали из Омска, 24 августа заявили, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Немецкие врачи сообщили, что использовали противоядие — атропин. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено.