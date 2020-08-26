26.08.2020, 18:01

Главврач омской больницы попросил клинику ”Шарите” предъявить доказательства отравления Навального. Он предложил обменяться биологическими образцами

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Главврач омской больницы попросил клинику ”Шарите” предъявить доказательства отравления Навального. Он предложил обменяться биологическими образцами
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Главный врач омской Городской клинической больницы № 1, где почти двое суток находился Алексей Навальный, попросил медиков из немецкой клиники ”Шарите” предоставить данные, на основании которых они сделали вывод об отравлении политика. Письмо главврача омской больницы Александра Мураховского опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы ”60 минут” Евгений Попов, пишет Meduza.

В письме говорится, что при поступлении Навального в больницу ”рассматривалась версия интоксикации”. Но этот диагноз ”не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов”. ”Снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин — как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения”, — пишет Мураховский.

В письме говорится, что Навальному действительно давали атропин, но в соответствии с другими медицинскими показаниями. Мураховский предлагает немецким коллегам обменяться биологическими образцами, ”действуя исключительно в интересах пациента”.

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Евгений Попов также опубликовал фрагмент ”независимой экспертизы анализов Навального”, согласно которому ”ингибиторы холинэстеразы не обнаружены”. В справке указано, что исследование проведено 25 августа.

Кроме того, 26 августа опубликовали еще одно открытое письмо ”от лица медицинского сообщества Омской области”, в котором говорится, что ”резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла”. Сторонники Навального, считают авторы письма, ”пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь”, хотя ”никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований”.

”По сути, мы столкнулись с таким явлением, как „политический” диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине”, — говорится в обращении. Полный текст письма опубликован в ”МК.Омск”, его также процитировал ТАСС.

Врачи клиники ”Шарите” в Берлине, куда Навального эвакуировали из Омска, 24 августа заявили, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Немецкие врачи сообщили, что использовали противоядие — атропин. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено.

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