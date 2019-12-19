Главред эстонского "Спутника" пожаловалась Владимиру Путину — в Эстонии над ними издеваются(84)
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой.
На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой.
Елена Черышева пожаловалась Путину на Эстонию. По словам журналистки, над "Спутником" ”издеваются” в стране.
Черышева рассказывает об ”экономической блокаде” работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА ”Россия сегодня”. Вопрос: что может сделать российское государство для российских журналистов, которые ”борются с цензурой на Западе”.
Путин ответил, что, к сожалению, может сделать немного. "Вы делаете многое, то, что вы сказали, не может пройти незамеченно. Когда я слышу такое, они меня удивляют, нас постоянно пытаются обвинить в смертных грехах, в том числе давлении на независимые СМИ.
А сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют, это удивительный цинизм. Но принятие мер на государственном уровне, связанное с ограничениями, будет мало эффективным. Это лить воду на мельницу тех, кто хочет растаскивать наши страны, наши народы. Как бы ни было неприятно, надо добиваться возможности работать в этих странах, которые боятся правды, которую вы несете. Иначе нельзя понять, почему препятствуют вашей деятельности — видимо, боятся вашего влияния на умы людей. А мы будем делать все, чтобы поддержать вас так, чтобы не повредить межгосударственным отношениям".
Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.
В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.
В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.
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