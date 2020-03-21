21.03.2020, 17:40

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

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State Central Clinical and Diagnostic Lab in Volgograd Region, Russia
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Как соообщает Газета.ру, нлавный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу без обязательного карантина в 14 дней. Она контактировала с десятками людей: на совещаниях, научных конференциях и лекциях о борьбе с коронавирусом. 17 марта Санникову госпитализировали с подозрением на COVID-19 — как пишут СМИ, первый тест на инфекцию подтвердил заражение.

Правоохранители Ставропольского края возбудили против нее дело, как и против нескольких других граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщил зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

В действиях, совершенных главным краевым инфекционистом, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ ”Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией” и ч. 1 ст. 293 УК ”Халатность”.

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”Я виновата”, — заявила врач изданию ”Подъем” в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Губернатор региона Владимир Владимиров отреагировал на происходящее в социальных сетях ”Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории”, — писал он на своей странице в Instagram.

Однако жители Ставрополья стали возмущаться поведением Санниковой в комментариях к постам губернатора. В итоге чиновник ответил на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, почему врач позволила себе подобное поведение.

”Потому что она безответственная. Выздоровеет — спрошу с нее”, — подчеркнул глава региона.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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