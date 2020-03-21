Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Правоохранители Ставропольского края возбудили против нее дело, как и против нескольких других граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщил зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

В действиях, совершенных главным краевым инфекционистом, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ ”Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией” и ч. 1 ст. 293 УК ”Халатность”.

”Я виновата”, — заявила врач изданию ”Подъем” в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Губернатор региона Владимир Владимиров отреагировал на происходящее в социальных сетях ”Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории”, — писал он на своей странице в Instagram.