ГЛАВНОЕ: В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты сотрудник ФСБ и нападавший

РБК подтвердили эту информацию в ГУ МВД Москвы.

Телеграм-каналы Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО.

В центре Москвы стрельба. Очевидцы сообщают об автоматных очередях.

Сотрудники полиции укрываются за машиной. pic.twitter.com/1LFfq41jNI

— baza (@bazabazon) December 19, 2019

Телеграм-канал 112 сообщает, что стрельба продолжается, мужчина ”ведет прицельный огонь”. Он забаррикадировался в здании. По информации канала, всего нападавших было трое.



Телеграм-канал 112 пишет, что в городе объявлен план ”Сирена”. На всех объектах ФСБ объявлен план ”Крепость”.