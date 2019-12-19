19.12.2019, 17:49

ГЛАВНОЕ: В Москве у здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу. Убиты сотрудник ФСБ и нападавший

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В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, в результате которой погибли от одного до четырех человек. Официально подтверждена смерть одного нападавшего и одного сотрудника ФСБ. Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, сообщает РБК. На месте перестрелки обнаружены граната и рюкзак, которым занялись саперы.

РБК подтвердили эту информацию в ГУ МВД Москвы.

Телеграм-каналы Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО.

Телеграм-канал 112 сообщает, что стрельба продолжается, мужчина ”ведет прицельный огонь”. Он забаррикадировался в здании. По информации канала, всего нападавших было трое.


Телеграм-канал 112 пишет, что в городе объявлен план ”Сирена”. На всех объектах ФСБ объявлен план ”Крепость”.

”Слышны выстрелы периодически. Не очень понятно, потому что весь народ, который там был, около места, где происходит инцидент, его оттуда эвакуировали. Движение транспорта перекрыли”, — пишет находящийся на месте событий блогер Илья Варламов.

Видео с места событий

Бегущие люди в районе Лубянки


Трансляция с места событий ведется в YouTube-канале "Комсомольской правды".

Устроивший стрельбу в центре Москвы около здания ФСБ убит. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин, который сегодня давал пресс-конференцию и даже ответил на вопрос про Эстонию, в это самое время поздравляет работников ФСБ с профессиональным праздником, который будет завтра.

”Открытые медиа” сообщают, что в том районе вновь слышна стрельба

Телеканал Russia Today со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что Путину доложили о стрельбе в Москве.

Телеграм-канал LifeShot пишет, что силовики нашли гранату и рюкзак на месте стрельбы на Лубянке. Приехали саперы.

Росгвардия оцепляет район перестрелки.


Телеканал Russia Today представляет такую версию развития событий

По данным RT стрельба в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий мост, 23 произошла в 18.10.

Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ЦСН ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19.15, преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются. По предварительным данным спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт.

По сведениям LifeShot от источников в экстренных службах, всего с 18 часов вечера, когда началась стрельба, убиты четыре человека.

Корреспондент "Медузы" с места событий сообщает, что в 19:37 по Московскому времени (в Таллинне на час меньше) в сторону приемной ФСБ выдвинулась группа захвата — около 20 человек с подвязками на плече в черной униформе с щитами.

В 19:45 МСК движение в центре российской столицы нормализовано.

Ведущие российские телеканалы ”Россия 1” и Первый канал пока ничего не сообщили зрителям о происходящем в центре Москвы (18.49 Таллиннского времени).

В Минздраве ”Интерфаксу” сообщили, что двое сотрудников ФСБ получили ”крайне тяжелые” ранения.

Baza пишет, что в результате стрельбы также пострадал один простой прохожий. У него касательное ранение ноги, его жизни ничто не угрожает.

ФСБ подтвердило гибель одного из сотрудников, сообщает "Дождь".

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