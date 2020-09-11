Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады(28)
Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования, сообщил Сергей Суровикин, пишет ТАСС.
Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования, сообщил Сергей Суровикин, пишет ТАСС.
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky 28 августа. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
"Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии", — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
"Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", — добавил Суровикин.
По его словам, во время учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали порядка 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран альянса.
Суровикин отметил, что российская сторона по военно-дипломатическим каналам получила уведомление о готовящихся учениях еще 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов указано не было.
"Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", — добавил он.
Три американских бомбардировщика В-52Н 31 августа на учениях отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области с воздуха над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии, сообщил Суровикин.
По его словам, 31 августа три B-52H с британской авиабазы Фэрфорд совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.
"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", — сказал Суровикин.
Главком подчеркнул, что бомбардировщики по всему маршруту полета отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО.
"Для воспрещения нарушения российского воздушного пространства, перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух поднимались два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота", — напомнил Суровикин.
Суровикин назвал тренировки В-52Н у границ России враждебными и провокационными. "Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", — сказал он.
Ранее Национальный центр управления обороной сообщал о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к границе РФ в Черном море 4 сентября, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
"Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил — Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", — рассказал главком.
Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", — сказал главком.
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