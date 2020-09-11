Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky 28 августа. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

"Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии", — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

"Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", — добавил Суровикин.

По его словам, во время учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали порядка 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран альянса.

Суровикин отметил, что российская сторона по военно-дипломатическим каналам получила уведомление о готовящихся учениях еще 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов указано не было.

"Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", — добавил он.

Отработка удара по Калининградской области

Три американских бомбардировщика В-52Н 31 августа на учениях отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области с воздуха над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии, сообщил Суровикин.

По его словам, 31 августа три B-52H с британской авиабазы Фэрфорд совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши, стран Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", — сказал Суровикин.